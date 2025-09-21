Spectacle Si la dentelle m’était contée Musée des Manufactures de dentelles Retournac

Spectacle Si la dentelle m’était contée

Musée des Manufactures de dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-09-21 16:30:00

Découvrez à travers une lecture ludique et vivante le riche passé dentellier de Retournac.

Musée des Manufactures de dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Discover Retournac’s rich lace-making past through a lively and entertaining reading.

German :

Entdecken Sie durch eine spielerische und lebendige Lektüre die reiche Klöppelvergangenheit von Retournac.

Italiano :

Scoprite il ricco passato di Retournac in modo divertente e vivace.

Espanol :

Descubra el rico pasado encajero de Retournac de forma lúdica y animada.

