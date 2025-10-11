Spectacle Si on chantait Un air de vacances Péronne

Spectacle Si on chantait Un air de vacances

Le groupe vocal péronnais Si on chantait , vous propose le spectacle un air de vacances pour vous projeter le temps d’un concert en été. Une occasion de se rappeler de la période estivale, et de la chaleur de l’été dans les heures sombres de l’automne ! Un moment convivial a passé entre amis, en couple ou en famille.

The Peron-based vocal group Si on chantait (If we could sing) presents un air de vacances (a vacation tune), a show that will take you back in time to a summer concert. An opportunity to remember the summer period, and the warmth of summer in the dark hours of autumn! A convivial moment to spend with friends, couples or family.

