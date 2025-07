Spectacle « Si Victor m’était conté » Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Spectacle « Si Victor m’était conté » Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Si Victor m’était conté »

Samedi 20 septembre 2025 de 20h30 à 22h.

Dimanche 21 septembre 2025 de 17h à 18h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Entre contes et légendes chevaleresques, chants grégoriens et lyriques, danses et apparitions fantomatiques, le spectacle raconte quinze siècles d’histoire méditerranéenne et révèle les trésors de la basilique.

Spectacle d’1h30 en déambulation dans la basilique, sur les pas des moines

Réservation conseillée, nombre de places limité .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show presented as part of the Journées Européennes du Patrimoine 2025 (European Heritage Days 2025)

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 angebotene Aufführung

Italiano :

Mostra nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025

Espanol :

Espectáculo en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

