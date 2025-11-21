Spectacle | Silence, on tourne ! Rue Paul Descazeaux Castelsarrasin

Spectacle | Silence, on tourne !

Rue Paul Descazeaux Espace Descazeaux Castelsarrasin Tarn-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Une équipe de cinéma tourne dans un théâtre, mais tout déraille ! Quiproquos, jalousies et gags s’enchaînent dans cette comédie familiale hilarante où le rire fuse du début à la fin.

Rue Paul Descazeaux Espace Descazeaux Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 78 10 service.culturel@ville-castelsarrasin.fr

English :

A film crew shoots in a theater, but everything goes haywire! Quiproquos, jealousies and gags are the order of the day in this hilarious family comedy, with laughs from start to finish.

German :

Ein Filmteam dreht in einem Theater, aber alles läuft aus dem Ruder! Quiproquos, Eifersüchteleien und Gags reihen sich in dieser urkomischen Familienkomödie aneinander, in der von Anfang bis Ende gelacht wird.

Italiano :

Una troupe cinematografica sta girando in un teatro di posa, ma tutto va storto! Quiproquo, gelosie e gag sono all’ordine del giorno in questa esilarante commedia per famiglie che fa ridere dall’inizio alla fine.

Espanol :

Un equipo de rodaje está filmando en un teatro, ¡pero todo sale mal! Quiproquos, celos y gags están a la orden del día en esta divertidísima comedia familiar que hace fluir las carcajadas de principio a fin.

