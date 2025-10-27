Spectacle : Sillages Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris
De passage dans les Hautes-Alpes, une grimpeuse américaine décide
d’improviser à sa manière l’ascension d’une falaise périlleuse : à mains
nues, seule, sans système d’assurage, pour faire corps avec la paroi de
calcaire. Escalader pour oublier ses problèmes…
Le texte de la
dramaturge Faustine Noguès s’inspire de la trajectoire de Steph Davis,
une des meilleures grimpeuses du monde. Un texte qui nous plonge dans le
monologue intérieur de l’athlète et les sensations aiguës de
l’ascension : la perception des anfractuosités de la roche, la
contraction des muscles, l’essoufflement. Au milieu de ces grands
espaces, le monde vivant qui l’entoure prend un relief particulier. La
sportive parviendra-t-elle à éviter la chute ?
La comédienne Sabrina
Manach, la danseuse Cécilia Proteau et le marionnettiste Cand Picaud
jouent avec les changements d’échelle qu’offre la marionnette pour
donner à sentir l’effort physique, la montagne mais aussi la plus
minuscule des vies sauvages. Avec Sillages, l’escalade libre devient une métaphore de notre lien indéfectible à la nature, source de joie et d’énergie.
Le samedi 31 janvier 2026
de 18h00 à 19h10
Le vendredi 30 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
Le jeudi 29 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
Le mercredi 28 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
Le mardi 27 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
Le dimanche 25 janvier 2026
de 17h00 à 18h10
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h00 à 19h10
Le vendredi 23 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
Le jeudi 22 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
Le mercredi 21 janvier 2026
de 20h00 à 21h10
payant Public jeunes et adultes.
Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris
https://lemouffetard.com/saison-2025-26/spectacles/sillages