Spectacle : Sillages Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris

De passage dans les Hautes-Alpes, une grimpeuse américaine décide

d’improviser à sa manière l’ascension d’une falaise périlleuse : à mains

nues, seule, sans système d’assurage, pour faire corps avec la paroi de

calcaire. Escalader pour oublier ses problèmes…

Le texte de la

dramaturge Faustine Noguès s’inspire de la trajectoire de Steph Davis,

une des meilleures grimpeuses du monde. Un texte qui nous plonge dans le

monologue intérieur de l’athlète et les sensations aiguës de

l’ascension : la perception des anfractuosités de la roche, la

contraction des muscles, l’essoufflement. Au milieu de ces grands

espaces, le monde vivant qui l’entoure prend un relief particulier. La

sportive parviendra-t-elle à éviter la chute ?

La comédienne Sabrina

Manach, la danseuse Cécilia Proteau et le marionnettiste Cand Picaud

jouent avec les changements d’échelle qu’offre la marionnette pour

donner à sentir l’effort physique, la montagne mais aussi la plus

minuscule des vies sauvages. Avec Sillages, l’escalade libre devient une métaphore de notre lien indéfectible à la nature, source de joie et d’énergie.

Danse, théâtre et marionnette pour plonger dans le monologue intérieur d’une formidable grimpeuse lors d’une périlleuse ascension.

Le samedi 31 janvier 2026

de 18h00 à 19h10

Le vendredi 30 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le jeudi 29 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le mercredi 28 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le mardi 27 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le dimanche 25 janvier 2026

de 17h00 à 18h10

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 19h10

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le mercredi 21 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T20:10:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21T20:00:00+02:00_2026-01-21T21:10:00+02:00;2026-01-22T20:00:00+02:00_2026-01-22T21:10:00+02:00;2026-01-23T20:00:00+02:00_2026-01-23T21:10:00+02:00;2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T19:10:00+02:00;2026-01-25T17:00:00+02:00_2026-01-25T18:10:00+02:00;2026-01-27T20:00:00+02:00_2026-01-27T21:10:00+02:00;2026-01-28T20:00:00+02:00_2026-01-28T21:10:00+02:00;2026-01-29T20:00:00+02:00_2026-01-29T21:10:00+02:00;2026-01-30T20:00:00+02:00_2026-01-30T21:10:00+02:00;2026-01-31T18:00:00+02:00_2026-01-31T19:10:00+02:00

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

https://lemouffetard.com/saison-2025-26/spectacles/sillages