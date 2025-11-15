ANNULE Spectacle: Simon Super Lapin Espace Girodet Bourg-lès-Valence

ANNULE Spectacle: Simon Super Lapin

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

– 8 ans

Date : Samedi 2025-11-15 14:00:00

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Superlapin, le petit lapin malin créé par Stéphanie Blake, rêve d’être un super-héros avec ses amis. Dans le spectacle Superlapin et la pierre qui fait dire Oui, retrouvez Simon, son frère Gaspard et sa copine Lou pour de nouvelles aventures.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

Superlapin, the clever little rabbit created by Stéphanie Blake, dreams of being a superhero with his friends. In Superlapin et la pierre qui fait dire Oui, join Simon, his brother Gaspard and his girlfriend Lou for new adventures.

German :

Superlapin, der kleine schlaue Hase, der von Stephanie Blake geschaffen wurde, träumt davon, mit seinen Freunden ein Superheld zu sein. In der Show Superlapin und der Stein, der Ja sagen lässt, treffen Sie Simon, seinen Bruder Gaspard und seine Freundin Lou auf neuen Abenteuern wieder.

Italiano :

Superlapin, l’intelligente coniglietto creato da Stéphanie Blake, sogna di diventare un supereroe insieme ai suoi amici. In Superlapin et la pierre qui fait dire Oui, unisciti a Simon, a suo fratello Gaspard e alla sua ragazza Lou per vivere nuove avventure.

Espanol :

Superlapin, el inteligente conejito creado por Stéphanie Blake, sueña con ser un superhéroe con sus amigos. En Superlapin et la pierre qui fait dire Oui, únete a Simon, a su hermano Gaspard y a su novia Lou para vivir nuevas aventuras.

L'événement ANNULE Spectacle: Simon Super Lapin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-06-16