Spectacle « Simple comme merci » de d’âme de compagnie Vasles

Salle de cinéma de Vasles Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Du haut de son camion de tournée, Chloé Martin observe le monde passer et interroge notre place sur cette Terre. Avec une écriture tendre, drôle et poétique, elle nous offre une réflexion sensible sur les relations humaines, portée par le rythme du percussionniste Mélaine Lemaître.

« Simple comme merci » est une ode à la joie de vivre, un traité de l’humain à l’humain, un rappel à l’évidence. C’est vivant, c’est vibrant, c’est vrai. — Une spectatrice .

Salle de cinéma de Vasles Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org

