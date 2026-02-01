Spectacle Sing Marmaille Combrée Combrée Ombrée d’Anjou

Spectacle Sing Marmaille Combrée

Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:00:00

2026-02-18

Atelier pliage de livres à la mairie de Combré le Mercredi 18 Février 2026

Sing Marmaille vous invite à voyager à travers un cercle de comptines et de chants d’ici et d’ailleurs, cueillis aux quatre coins du monde France, Madagascar, Egypte, Haïti… Une expérience à vivre et à partager à la salle des mariages, la mairie déléguée de Combrée de 10h à 11h.

A partir de 4 ans et sur réservation. .

+33 2 41 94 13 55

English :

Book folding workshop at Combré town hall on Wednesday, February 18, 2026

