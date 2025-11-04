Spectacle Sissi Summer, les stigmates pourpres de la mélancolie Colmar

Spectacle Sissi Summer, les stigmates pourpres de la mélancolie Colmar mardi 4 novembre 2025.

Spectacle Sissi Summer, les stigmates pourpres de la mélancolie

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 21:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Sissi Summer, c’est une incarnation entre Sissi Impératrice, Élisabeth de Bavière et l’écriture intime d’Adeline Walter ; une présence alliant rock, poésie et silence pour dire l’horizon du monde.

On dit Sissi, on pense tarte à la crème. Mais qu’en est-il vraiment ?

Accompagnée de deux musiciens, Sissi Summer invite le public à la suivre dans une quête de ses émotions perdues. Dans un rapport direct et attentionné, réunissant musique, chansons et confidences, elle raconte son bonheur d’être là et de ne pas faire le chemin seule. Tentative de coïncidence entre les émotions et le langage, Sissi Summer, c’est une incarnation entre Sissi Impératrice, Élisabeth de Bavière et l’écriture intime d’Adeline Walter.

Une présence mouvante alliant rock, poésie et silence pour dire l’horizon du monde. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Sissi Summer is an incarnation of Sissi Empress, Elisabeth of Bavaria and Adeline Walter’s intimate writing; a presence that combines rock, poetry and silence to speak of the world’s horizon.

German :

Sissi Summer ist eine Verkörperung zwischen Sissi Kaiserin, Elisabeth von Bayern und dem intimen Schreiben von Adeline Walter; eine Präsenz, die Rock, Poesie und Stille vereint, um den Horizont der Welt zu erzählen.

Italiano :

Sissi Summer è un incrocio tra Sissi Imperatrice, Elisabetta di Baviera e la scrittura intima di Adeline Walter; una presenza che unisce rock, poesia e silenzio per parlare dell’orizzonte del mondo.

Espanol :

Sissi Summer es una encarnación de Sissi Emperatriz, Isabel de Baviera y de la escritura intimista de Adeline Walter; una presencia que combina rock, poesía y silencio para hablar del horizonte del mundo.

L’événement Spectacle Sissi Summer, les stigmates pourpres de la mélancolie Colmar a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme de Colmar