Spectacle sketches humour

Salle de l’Abri de l’Ise Brie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-28

Les Décalés & Co de BRIE jouent leurs propres saynètes. Dans ce petit immeuble de banlieue où tout semble paisible, les petits tracas du quotidien s’invitent… On oublie le code, on se trompe de courrier, on cuisine du pain perdu sans pain, on discute des nouveaux locataires qui nous semblent bizarres et on y fait des rencontres fortuites… ou pas. Et qui a bien pu dégrader l’ascenseur ? C’est un immeuble de standing, tout de même ! Dans le code n’a pas changé , les saynètes s’enchainent et donnent l’occasion de rire sur les petits travers du voisinage… Des petits travers, vraiment ? .

Salle de l’Abri de l’Ise Brie 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 35 81

