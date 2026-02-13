Spectacle ‘Skolstrejk’ Lycée Margueritte Verdun
Spectacle ‘Skolstrejk’ Lycée Margueritte Verdun vendredi 13 mars 2026.
Spectacle ‘Skolstrejk’
Lycée Margueritte 13 Place du Commandant Galland Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Samedi Vendredi 2026-03-13 16:00:00
fin : 2026-03-14 16:50:00
2026-03-13 2026-03-14
Marre de cliquer sur les réseaux sociaux contre le réchauffement climatique ! La jeune Louise décide de passer à l’action la grève. Rejoignez la lutte !
Tarifs tout doux avec la Carte Voilà !Tout public
14 .
Lycée Margueritte 13 Place du Commandant Galland Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67
English :
Tired of clicking on social networks against global warming! Young Louise decides to take action: strike. Join the fight!
Low fares with the Voilà Card!
