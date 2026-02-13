Spectacle ‘Skolstrejk’ Lycée Margueritte Verdun

Spectacle ‘Skolstrejk’

Lycée Margueritte 13 Place du Commandant Galland Verdun Meuse

Marre de cliquer sur les réseaux sociaux contre le réchauffement climatique ! La jeune Louise décide de passer à l’action la grève. Rejoignez la lutte !

English :

Tired of clicking on social networks against global warming! Young Louise decides to take action: strike. Join the fight!

