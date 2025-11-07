Spectacle Slip Inside Théâtre Lunéville

Spectacle Slip Inside

Christobal et Ziegmund ont des corps de rêves, des corps de stars.Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large. Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall. Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien.

Réalisé avec l’aide du ministère de la communauté française de Belgique.Tout public

Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

Christobal and Ziegmund have dream bodies, the bodies of stars: muscular, elegant, skilful, facetious and well aware of all their incredible qualities, they embark on a grand demonstration of their talents. And God knows how wide their palette is. Pure talent, the cream of acrobatics, the foie gras of mime, the lard of dance in short, the raw poetry of the great years of music hall. An hour of laughter, without words, with very little.

Produced with the support of the Ministry of the French Community of Belgium.

German :

Christobal und Ziegmund haben Traumkörper, die Körper von Stars.Muskulös, elegant, gewandt, vorwitzig und sich all ihrer unglaublichen Qualitäten bewusst, starten sie eine große Demonstration ihrer Talente. Und Gott weiß, wie breit ihre Palette ist. Talent pur, die Crème de la Crème der Akrobatik, die Gänseleberpastete der Pantomime, das Schmalz des Tanzes, kurzum die rohe Poesie der großen Jahre der Music-Hall. Eine Stunde Lachen, ohne Worte, mit zwei Mal nichts.

Realisiert mit der Unterstützung des Ministeriums der französischen Gemeinschaft Belgiens.

Italiano :

Christobal e Ziegmund hanno corpi da sogno, corpi da star: muscolosi, eleganti, abili, maliziosi e ben consapevoli di tutte le loro incredibili qualità, si lanciano in una grande esibizione dei loro talenti. E Dio solo sa quanto sia ampia la loro tavolozza. Talento puro, la crema dell’acrobazia, il foie gras del mimo, il lardo della danza: insomma, la poesia grezza dei grandi anni del music-hall. Un’ora di risate, senza parole, con poco.

Prodotto con il contributo del Ministero della Comunità francese del Belgio.

Espanol :

Christobal y Ziegmund tienen cuerpos de ensueño, cuerpos de estrellas: musculosos, elegantes, hábiles, traviesos y muy conscientes de todas sus increíbles cualidades, se embarcan en una gran exhibición de sus talentos. Y Dios sabe lo amplia que es su paleta. Talento en estado puro, la crema de la acrobacia, el foie gras del mimo, la manteca de cerdo de la danza, en resumen, la poesía en bruto de los grandes años del music-hall. Una hora de risas, sin palabras, con muy pocas.

Producido con la ayuda del Ministerio de la Comunidad Francesa de Bélgica.

