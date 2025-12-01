Spectacle So Disco Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle So Disco Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 13 décembre 2025.

Spectacle So Disco

Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Avec la compagnie « Les Hirondelles » pour la troupe Mike Angel’s, venez partager avec nous la fièvre et l’extravagance des années 70 à travers un répertoire riche et varié. Dalida, Claude François, Abba, Boney M et bien d’autres encore vous feront chanter et danser. .

Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

English : Spectacle So Disco

German : Spectacle So Disco

Italiano :

Espanol : Spectacle So Disco

L’événement Spectacle So Disco Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Pays Basque