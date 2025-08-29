Spectacle So par la compagnie Lagunarte Salle Biltoki Ascain

Spectacle So par la compagnie Lagunarte Salle Biltoki Ascain mercredi 1 avril 2026.

Spectacle So par la compagnie Lagunarte

Salle Biltoki 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Saison culturelle de la CAPB.

SO est un rituel d’écoute. Voix, pierres, cloches et tambour nous invitent à contempler et vivre le paysage, à traverser la nuit et tout redécouvrir au lever du jour.

A partir de 6 mois. Durée 30mn. Musique-Sans parole. Réservations conseillées places limitées. .

Salle Biltoki 24 route de St Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 16 25 91

English : Spectacle So par la compagnie Lagunarte

German : Spectacle So par la compagnie Lagunarte

Italiano :

Espanol : Spectacle So par la compagnie Lagunarte

L’événement Spectacle So par la compagnie Lagunarte Ascain a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque