Spectacle So par la compagnie Lagunarte Salle Biltoki Ascain mercredi 1 avril 2026.
Salle Biltoki 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Saison culturelle de la CAPB.
SO est un rituel d’écoute. Voix, pierres, cloches et tambour nous invitent à contempler et vivre le paysage, à traverser la nuit et tout redécouvrir au lever du jour.
A partir de 6 mois. Durée 30mn. Musique-Sans parole. Réservations conseillées places limitées. .
Salle Biltoki 24 route de St Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 16 25 91
