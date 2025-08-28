Spectacle So par la compagnie Lagunarte Saint-Jean-le-Vieux

Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Saison culturelle de la CAPB.

SO est un rituel d’écoute. Voix, pierres, cloches et tambour nous invitent à contempler et vivre le paysage, à traverser la nuit et tout redécouvrir au lever du jour.

SO entzute-erritual bat da. Harri, ezkila eta danbor artean, paisaiari so egon, hura sentitu, gaua zeharkatu eta eguna argitzean dena berriz ezagutzeko gomita.

A partir de 6 ans. Durée 30mn. Sans parole. Réservations conseillées places limitées. .

Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 16 25 91

L’événement Spectacle So par la compagnie Lagunarte Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque