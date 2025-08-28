Spectacle So par la compagnie Lagunarte Saint-Jean-le-Vieux
Spectacle So par la compagnie Lagunarte Saint-Jean-le-Vieux mercredi 25 mars 2026.
Spectacle So par la compagnie Lagunarte
Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Saison culturelle de la CAPB.
SO est un rituel d’écoute. Voix, pierres, cloches et tambour nous invitent à contempler et vivre le paysage, à traverser la nuit et tout redécouvrir au lever du jour.
SO entzute-erritual bat da. Harri, ezkila eta danbor artean, paisaiari so egon, hura sentitu, gaua zeharkatu eta eguna argitzean dena berriz ezagutzeko gomita.
A partir de 6 ans. Durée 30mn. Sans parole. Réservations conseillées places limitées. .
Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 16 25 91
English : Spectacle So par la compagnie Lagunarte
German : Spectacle So par la compagnie Lagunarte
Italiano :
Espanol : Spectacle So par la compagnie Lagunarte
L’événement Spectacle So par la compagnie Lagunarte Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque