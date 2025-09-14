Spectacle Sobre Rodes Saint-Gonlay
Spectacle Sobre Rodes Saint-Gonlay dimanche 14 septembre 2025.
Spectacle Sobre Rodes
Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 14:45:00
Date(s) :
2025-09-14
Dans le cadre de sa traditionnelle fête du vélo, l’artiste catalan Yldor présentera son spectacle Sobre Rodes dimanche 14 septembre 2025 à 14H00, Représentation gratuite ! .
Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Sobre Rodes Saint-Gonlay a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Montfort Communauté