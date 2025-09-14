Spectacle Sobre Rodes Saint-Gonlay

Spectacle Sobre Rodes Saint-Gonlay dimanche 14 septembre 2025.

Spectacle Sobre Rodes

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 14:45:00

Date(s) :

2025-09-14

Dans le cadre de sa traditionnelle fête du vélo, l’artiste catalan Yldor présentera son spectacle Sobre Rodes dimanche 14 septembre 2025 à 14H00, Représentation gratuite ! .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Sobre Rodes Saint-Gonlay a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Montfort Communauté