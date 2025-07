Spectacle Sobre Rodes Yldor Llach Square du 8 mai 1945 Blanzy

Square du 8 mai 1945 Rue du 11 novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Le Centre social « Hors les murs » vous invite à un spectacle de vélo acrobatique alliant technique et humour, l’artiste extrait la poésie d’un objet du quotidien comme le vélo.

La musique commence. Les roues de la bicyclette s’élèvent du sol vers le ciel.

Avec elle, tous les regards, petits et grands, de toutes les couleurs, partageront durant 40 minutes l’illusion d’un monde à l’envers avec les rires et la tension de la magie du cirque.

Une bicyclette artistique, danseuse, porteuse de pirouettes et d’acrobaties et un artiste, porteur de sourires à travers le monde. Tout sera possible installez-vous confortablement, profitez du spectacle ! .

Square du 8 mai 1945 Rue du 11 novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 00 99 communication@blanzy71.fr

