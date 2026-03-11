Spectacle SOFIANE ETTAÏ LEGERETE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle SOFIANE ETTAÏ LEGERETE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Un spectacle très fin à l’humour certain !

Dans un monde qui en a tant besoin, Sofiane Ettaï vous fait redécouvrir la finesse du quotidien.

Tantôt espiègle, souvent piquant mais jamais acide, il ne se contente pas de raconter ses histoires, il les vit avec vous !

Avec Sofiane, la légèreté ne s’affiche pas sur la balance, elle se mesure

en éclats de rires, mais attention… il va balancer ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

