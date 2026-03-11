Spectacle SOFIANE ETTAÏ LEGERETE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle SOFIANE ETTAÏ LEGERETE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde mardi 12 mai 2026.
Spectacle SOFIANE ETTAÏ LEGERETE à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Un spectacle très fin à l’humour certain !
Dans un monde qui en a tant besoin, Sofiane Ettaï vous fait redécouvrir la finesse du quotidien.
Tantôt espiègle, souvent piquant mais jamais acide, il ne se contente pas de raconter ses histoires, il les vit avec vous !
Avec Sofiane, la légèreté ne s’affiche pas sur la balance, elle se mesure
en éclats de rires, mais attention… il va balancer ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
