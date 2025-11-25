Spectacle Soirée A table Ernée

Espace Clair de Lune Ernée Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:30:00

2025-11-25

Pour la 7e édition de À Table, c’est avec plaisir que la Saison culturelle de l’Ernée s’est réunie avec onze structures culturelles ligériennes (Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire) pour vous mijoter une drôle de programmation. Entre spectacle de marionnettes, convivialité et petits plats, vous allez vous régaler. Côté mirettes nous nous délecterons avec le théâtre de marionnette de Célia Hue. Côtés papilles, nous jouerons avec les mets concoctés par Gwendoline Blosse, notre designeuse culinaire habituée de l’Ernée. Surprises, dépaysements et voyages garantis. Passons à table !

Premier voyage Spectacle YSS de Célia Hué

Quelque part sur terre, un marin pêcheur taciturne rêve d’être astronaute. Pour réaliser son rêve, il fait cap vers le point Némo, l’endroit le plus éloigné de toute présence humaine, au coeur du Pacifique. C’est là que commence son voyage, plongé dans ses souvenirs d’enfant, peuplés d’archives radiophoniques, de créatures marines et de satellites à la dérive.

Avec YSS, bienvenue dans un périple onirique, où la marionnette et le théâtre d’objet se déploient au rythme d’une radio branchée sur l’espace. Prêt à partir en voyage ?

Deuxième voyage design culinaire de Gwendoline Blosse

Pour cette nouvelle collaboration avec Gwendoline Blosse, artiste graphiste et culinaire, embarquez pour un voyage haut en couleur, entre créations visuelles et culinaires. Comme d’habitude, vous allez adorer vous faire surprendre par ces jeux gustatifs malicieux. .

Espace Clair de Lune Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 98 80 saisonculturelle@lernee.fr

English :

Between puppet shows, conviviality and fine food, you’re in for a treat. On the visual side, we’ll be delighted by Célia Hue’s puppet show. On the palate, we’ll play with dishes concocted by Gwendoline Blosse, our regular Ernée culinary designer.

German :

Zwischen Marionettentheater, Geselligkeit und kleinen Gerichten werden Sie es sich gut gehen lassen. Auf der Augenseite werden wir uns an dem Puppentheater von Célia Hue erfreuen. Für die Geschmacksknospen werden wir mit den Gerichten spielen, die Gwendoline Blosse, unsere kulinarische Designerin und Stammgast in Ernée, zusammengestellt hat.

Italiano :

Vi aspettano spettacoli di marionette, convivialità e cibo delizioso. Per gli occhi, saremo deliziati dallo spettacolo di marionette di Célia Hue. Per il palato, giocheremo con i piatti preparati da Gwendoline Blosse, la nostra abituale designer culinaria di Ernée.

Espanol :

Le esperan espectáculos de marionetas, buena convivencia y deliciosa comida. Para los ojos, el espectáculo de marionetas de Célia Hue. Para el paladar, jugaremos con los platos elaborados por Gwendoline Blosse, nuestra diseñadora culinaria habitual de Ernée.

