Spectacle Soirée dîner-cabaret Le Diamant Bleu

Rue du Château Toury Eure-et-Loir

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée dîner-cabaret avec le spectacle du Diamant Bleu, proposée par le Comité des Fêtes de Toury

Le Comité des Fêtes de Toury vous propose une grande soirée dîner-cabaret avec le spectacle du Diamant Bleu, le samedi 10 octobre 2026 à la salle polyvalente. Dès 19h30, vous profitez d’un repas complet servi à table (kir pétillant, assiette d’amuse-bouches, salade de pays, sauté de canard aux champignons et pommes de terre sarladaises, trio de fromages, tarte aux poires Bourdalou, café), suivi d’un show haut en couleurs avec les artistes du Diamant Bleu. Une soirée festive à partager en famille ou entre amis. 55 .

Rue du Château Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner-cabaret evening with the Diamant Bleu show, organized by the Comité des Fêtes de Toury

L’événement Spectacle Soirée dîner-cabaret Le Diamant Bleu Toury a été mis à jour le 2026-01-23 par OT COEUR DE BEAUCE