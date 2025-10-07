Spectacle soirée d’ouverture Jules & Jo (le futur est génial) Salle Serge Reggiani Le Tréport

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-10-07 19:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Quoi de mieux que de découvrir la nouvelle saison culturelle au travers d’un groupe déjanté à l’univers comico-surréaliste ! Jules et Jo, c’est un duo de chanson belge qui sillonne les rues pour délivrer sa poésie absurde. Laissez-vous embarquer dans cette aventure hors du commun visitant des thèmes aussi pimentés qu’insolites, de la farce amoureuse au conte tragique en passant par l’éloge culinaire ou le récit naturiste et champêtre, le verbe de Jules & Jo ose tout et plus encore. Jules et Jo, c’est un concert comme vous n’en avez jamais vu !

Réservation indispensable Places limitées Gratuit .

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr

