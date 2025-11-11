Spectacle Soirée du Nouvel An David Buniak dans A fleur de peau La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Soirée du Nouvel An David Buniak dans A fleur de peau

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h et à partir de 18h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Un shot d’humour bien frappé entre seul en scène, stand-up et slam, dans un spectacle qui pulse à 200 à l’heure. David nous embarque dans sa quête de paix intérieure, lui, l’hypersensible qui tente de rester zen dans ce monde qui part en vrille.

Réseaux sociaux, violences scolaires, relations de couple, communautarisme, spiritualité́, IA, liberté́ d’expression…

Tout y passe, avec lucidité́, humour et autodérision.

Yoga, méditation, retraite spirituelle…



Il a tout essayé pour trouver le calme. Mais à chaque étape, il croise des personnages encore plus barrés que lui ….

A Fleur de Peau , c’est le miroir drôle et brutal d’une société́ ultra-connectée, de plus en plus violente et terriblement égocentrée.

David Buniak vous invite à lâcher vos écrans et à vous reconnecter au vivant. À vous rappeler qu’au fond, malgré́ nos clashs, nos bugs, nos différences… On reste tous des humains.

Préparez-vous à rire, à vibrer et à lâcher prise. .

English :

A well-hit shot of humor, combining one-man show, stand-up and slam, in a show that pulses at 200 km/h. David takes us on a quest for inner peace, as the hypersensitive David tries to stay zen in a world gone to hell.

German :

Ein Schuss gut getroffenen Humors zwischen Solo, Stand-up und Slam, in einer Show, die um 200 km/h pulsiert. David nimmt uns mit auf seine Suche nach innerem Frieden, er, der Hypersensible, der versucht, in dieser Welt, die aus den Fugen gerät, Zen zu bleiben.

Italiano :

Un’ondata di umorismo duro, un mix di one-man show, stand-up e slam, in uno spettacolo che pulsa a 200 miglia all’ora. David ci porta alla ricerca della pace interiore, mentre l’uomo ipersensibile cerca di rimanere zen in un mondo che sta andando fuori controllo.

Espanol :

Un chute de humor contundente, una mezcla de espectáculo unipersonal, stand-up y slam, en un show que late a 300 kilómetros por hora. David nos lleva en una búsqueda de la paz interior, como el hombre hipersensible trata de permanecer zen en un mundo que está girando fuera de control.

