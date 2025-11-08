Spectacle Soirée du Nouvel An L’étudiante et Monsieur Henri – Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Soirée du Nouvel An L’étudiante et Monsieur Henri –

Mercredi 31 décembre 2025 de 20h à 21h30 et de 22h à 23h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

A 78 ans, Monsieur Henri vit seul dans son appartement parisien, ce qui inquiète son fils, Paul.

Si le septuagénaire, particulièrement bougon, refuse catégoriquement tout placement en maison de retraite, il finit par accepter de louer une chambre de son appartement à une étudiante. Constance, 21 ans, emménage chez lui. C’est une jolie demoiselle pleine de fraîcheur et d’enthousiasme, aux faibles moyens, en plein échec dans ses études, qui cherche encore sa voie.

Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir de Constance pour créer un véritable chaos familial dont il était loin d’avoir prévu toutes les conséquences…

Une comédie décapante sur les ingérences familiales, les hérédités lourdes à assumer et la difficulté de concilier les grands rêves d’une vie avec les petits arrangements quotidiens que chacun fait avec sa conscience… Que ce soit à 20 ans, 40 ans ou presque 80 !

Célébré par les spectateurs et la critique, cette comédie est consacrée coup de cœur du Palmarès du Théâtre 2013 dans la catégorie Secteur Privé. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

At 78, Monsieur Henri lives alone in his Paris apartment, which worries his son, Paul.

German :

Mit 78 Jahren lebt Monsieur Henri allein in seiner Pariser Wohnung, was seinen Sohn Paul beunruhigt.

Italiano :

A 78 anni, Monsieur Henri vive da solo nel suo appartamento di Parigi, cosa che preoccupa il figlio Paul.

Espanol :

A sus 78 años, Monsieur Henri vive solo en su piso de París, lo que preocupa a su hijo Paul.

