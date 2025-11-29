Spectacle Soirée flamenco Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Spectacle Soirée flamenco

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 20h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Rotary Club de Salon de Provence organise une soirée flamenco avec des artistes de réputation internationale Céline La Rosa Negra et Jose Fernandez.

Ils seront accompagnés des meilleurs musiciens et chanteurs. Cette manifestation sera au profit de l’association une nouvelle vie pour Louis . Le petit Louis, pas encore 5ans, atteint du streptocoque A foudroyant, a du être amputé des deux jambes et des premières phalanges de tous les doigts. Par cette soirée, Le Rotary de Salon veut aider la famille qui doit tout repenser dans sa vie: importants travaux dans la maison, séjours dans des centres de rééducation, etc…



Info et réservations

06 73 37 39 99 .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Rotary Club of Salon de Provence organizes a flamenco evening with internationally renowned artists Céline La Rosa Negra and Jose Fernandez.

German :

Der Rotary Club Salon de Provence organisiert einen Flamenco-Abend mit den international bekannten Künstlern Céline La Rosa Negra und Jose Fernandez.

Italiano :

Il Rotary Club di Salon de Provence organizza una serata di flamenco con gli artisti di fama internazionale Céline La Rosa Negra e Jose Fernandez.

Espanol :

El Rotary Club de Salon de Provence organiza una velada flamenca con los artistas de renombre internacional Céline La Rosa Negra y José Fernández.

L’événement Spectacle Soirée flamenco Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Salon de Provence