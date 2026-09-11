Spectacle : soirée spéciale « Pré-Journée du Patrimoine », Historial Jeanne d’Arc, Rouen

Informations pratiques

Spectacle : soirée spéciale « Pré-Journée du Patrimoine » Vendredi 18 septembre, 18h00 Historial Jeanne d’Arc Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

En avant-première des Journées européennes du Patrimoine, découvrez l’Historial comme vous ne l’avez jamais vu. Transformé par le collectif rouennais N.E.C.T.A.R, le monument devient un parcours immersif mêlant vidéo mapping, installations interactives, créations sonores, réalité augmentée et virtuelle.

Entre exploration, jeu et contemplation, laissez-vous surprendre par une expérience unique où patrimoine et création contemporaine se rencontrent.

Historial Jeanne d’Arc 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 52 48 09 https://www.historial-jeannedarc.fr/ Au pied de la Cathédrale de Rouen, dans le majestueux Palais de l’Archevêché, venez revivre le destin incroyable de Jeanne d’Arc à travers un parcours numérique à couper le souffle. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Historial propose une visite libre pour découvrir le monument en dehors du parcours numérique. Le lieu se situe dans le centre historique de Rouen et est donc accessible facilement à pied au grâce au réseau Astuce. Trois parkings à proximité permettent de se garer.

En avant-première des Journées européennes du Patrimoine, découvrez l’Historial comme vous ne l’avez jamais vu. Transformé par le collectif rouennais N.E.C.T.A.R, le monument devient un parcours et …