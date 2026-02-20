Spectacle Solida’Danse en Choeur L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Spectacle Solida’Danse en Choeur

Samedi 14 mars 2026 de 20h à 22h. L'Auditorium de l'Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

L’association Coldp’Love Solidarité organise une soirée festive et solidaire, présentée par Isabelle Console alias Bulle !

En première partie la Chorale des Copains lance les festivités puis les Ballerines du Nil enchaînent sur un spectacle de danse orientale. La chorale Poly’sons clôturent la soirée sur une touche musicale.



Tous les bénéfices seront reversés aux Papillons Blancs pour l’organisation d’un voyage à Disneyland Paris.



Entrée 5€ .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 27 47 42

The Coldp?Love Solidarité association is organizing a festive evening of solidarity, presented by Isabelle Console alias Bulle!

