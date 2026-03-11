Spectacle SOLIDES à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle SOLIDES à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-19

Des spectacles sur les étapes de la vie, y’en a plein.

Nous, on l’avait jamais fait. Maintenant, c’est chose faite.

On est deux, on est drôles, et on n’insulte pas le premier rang.

Ce spectacle, c’est nous. Mais c’est sûrement vous aussi.

Parce qu’un burn out ou une culotte filet post-partum,

ça laisse des marques… et de très bonnes vannes. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

