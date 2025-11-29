Spectacle solo danse-théâtre Eclosion Salle des Fêtes Clérieux
Spectacle solo danse-théâtre Eclosion Salle des Fêtes Clérieux samedi 29 novembre 2025.
Spectacle solo danse-théâtre Eclosion
Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
La compagnie drômoise A travers Ciels présente Éclosion , un solo de danse-théâtre vibrant et poétique autour de la trajectoire d’une femme.
Un moment fort, tout en mouvement et en émotion.
Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 11 51 54 atraversciels@gmail.com
English :
Drôme?s A travers Ciels company presents Éclosion , a vibrant and poetic solo dance-theater piece about a woman?s journey.
A powerful moment, full of movement and emotion.
German :
Das Ensemble A travers Ciels aus der Region Drôme präsentiert Éclosion , ein vibrierendes und poetisches Tanztheater-Solo über den Lebensweg einer Frau.
Ein starker Moment, ganz in Bewegung und voller Emotionen.
Italiano :
La compagnia A travers Ciels di Drôme presenta Éclosion , un vibrante e poetico assolo di teatro-danza sul viaggio di una donna.
Un momento potente, pieno di movimento ed emozione.
Espanol :
La compañía A travers Ciels de Drôme presenta Éclosion , una vibrante y poética pieza de danza-teatro en solitario sobre el viaje de una mujer.
Un momento poderoso, lleno de movimiento y emoción.
