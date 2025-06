Spectacle Son et lumière à Teyssieu Teyssieu 6 juillet 2025 22:00

Lot

Spectacle Son et lumière à Teyssieu Aire de jeux Teyssieu Lot

Début : 2025-07-06 22:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-07

2025-08-13

2025-08-14

Du XIIème au XVIème siècle, Teyssieu dans le vent de l’Histoire.

Les habitants de Teyssieu et des environs retracent, par des scènes animées, les heurs et malheurs d’un village du Ségala au moyen-âge et à la Renaissance

.

Aire de jeux

Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 08 93 69 59

English :

From the 12th to the 16th century, Teyssieu in the wind of history.

The inhabitants of Teyssieu and the surrounding area retrace, through animated scenes, the ups and downs of a Segala village during the Middle Ages and the Renaissance

German :

Vom 12. bis zum 16. Jahrhundert: Teyssieu im Wind der Geschichte.

Die Bewohner von Teyssieu und Umgebung zeichnen in animierten Szenen das Glück und Unglück eines Dorfes in der Region Ségala im Mittelalter und in der Renaissance nach

Italiano :

Dal XII al XVI secolo, Teyssieu nel vento della Storia.

Gli abitanti di Teyssieu e dei dintorni ripercorrono con scene animate le vicende di un villaggio della regione di Ségala durante il Medioevo e il Rinascimento

Espanol :

Del siglo XII al XVI, Teyssieu al viento de la Historia.

A través de escenas animadas, los habitantes de Teyssieu y sus alrededores recorren los avatares de un pueblo de la región de Ségala durante la Edad Media y el Renacimiento

