Blois

Spectacle Son et Lumière Ainsi Blois vous est conté

Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 22:00:00

fin : 2027-03-29

Date(s) :

2026-04-04 2026-10-17 2027-03-27 2027-04-03 2027-10-16

Découvrez l’histoire du château royal à travers les siècles. Grâce à la technologie innovante du video mapping, le château devient le théâtre d’une expérience inoubliable. Effets sonores, projections géantes sur l’architecture grandiose de la cour redonnent vie à l’histoire de France.

Spectacle son et lumière Ainsi Blois vous est conté . Dès la tombée de la nuit, effets sonores et projections vidéos monumentales métamorphosent le château royal de Blois. Les voix de Robert Hossein, Pierre Arditi ou encore Fabrice Lucchini vous racontent les mystères qui ont façonné l’Histoire de France. Si Blois m’était conté vous invite à un spectacle d’un réalisme saisissant grâce aux nouvelles technologies de vidéo mapping. Cette scénographie inédite permet toutes les excentricités un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de Guise plus vivant que jamais amours, drames et secrets virevoltent sur les 4 façades, tour à tour sublimées ou simultanément révélées dans un spectacle unique à 360°. 13 .

Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

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English :

Discover the history of the royal castle through the centuries. Thanks to the innovative technology of video mapping, the castle becomes the scene of an unforgettable experience. Sound effects, giant projections on the grandiose architecture of the court bring the history of France back to life.

L’événement Spectacle Son et Lumière Ainsi Blois vous est conté Blois a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT41