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AGENDA · Gœulzin

Spectacle Son et Lumière avec Concert au siège de l’APEPAC à Goeulzin, siège APEPAC, Gœulzin

dimanche 20 septembre 2026 · siège APEPAC · Gœulzin

Spectacle Son et Lumière avec Concert au siège de l’APEPAC à Goeulzin, siège APEPAC, Gœulzin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
siège APEPAC
Adresse
474 rue du marais 59169 goeulzin
Ville
59169 Gœulzin
Département
Nord

Spectacle Son et Lumière avec Concert au siège de l’APEPAC à Goeulzin Dimanche 20 septembre, 19h00 siège APEPAC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

L’APEPAC, avec la participation de la Région Hauts-de-France et de la commune de Goeulzin, vous donne rendez-vous pour un événement grandiose.

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026 à partir de 19H

19h00 – Dès l’ouverture des portes, profitez d’un accès en visite libre au parc avec un éclairage des vitraux de l’église de Gœulzin. Un espace buvette et petite restauration sera à votre disposition sur place pour partager un moment convivial avant le début des festivités (ouvert avant, pendant et après).

20h00 – Concert de Amadé et Tarik. Installez-vous et laissez-vous charmer par la prestation de notre duo d’artistes. Un concert piano/voix aux influences diverses, mêlant RnB, classique, jazz et pop.

Clôture spectaculaire – Pour terminer la soirée en beauté, un spectacle Son et Lumière mettra en valeur les arbres remarquables et centenaires du parc. Un spectacle créé par la société Chronix.

RESERVATIONS :

Par email : contact.apepac@gmail.com

Par téléphone : 06 88 59 74 32

Tarifs (Paiement sur place par CB, Chèque ou Espèces) :

Tarif plein : 15 €
Tarif groupe (à partir de 6 personnes) : 10 € par personne
Gratuité : Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap.

siège APEPAC 474 rue du marais 59169 goeulzin Gœulzin 59169 Nord Hauts-de-France https://apepac.fr/ [{« link »: « mailto:contact.apepac@gmail.com »}]
L’APEPAC, avec la participation de la Région Hauts-de-France et de la commune de Goeulzin, vous donne rendez-vous pour un événement grandiose.

©APEPAC