Spectacle Son et Lumière avec Concert au siège de l’APEPAC à Goeulzin, siège APEPAC, Gœulzin

Informations pratiques

Spectacle Son et Lumière avec Concert au siège de l’APEPAC à Goeulzin Dimanche 20 septembre, 19h00 siège APEPAC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

L’APEPAC, avec la participation de la Région Hauts-de-France et de la commune de Goeulzin, vous donne rendez-vous pour un événement grandiose.

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026 à partir de 19H

19h00 – Dès l’ouverture des portes, profitez d’un accès en visite libre au parc avec un éclairage des vitraux de l’église de Gœulzin. Un espace buvette et petite restauration sera à votre disposition sur place pour partager un moment convivial avant le début des festivités (ouvert avant, pendant et après).

20h00 – Concert de Amadé et Tarik. Installez-vous et laissez-vous charmer par la prestation de notre duo d’artistes. Un concert piano/voix aux influences diverses, mêlant RnB, classique, jazz et pop.

Clôture spectaculaire – Pour terminer la soirée en beauté, un spectacle Son et Lumière mettra en valeur les arbres remarquables et centenaires du parc. Un spectacle créé par la société Chronix.

RESERVATIONS :

Par email : contact.apepac@gmail.com

Par téléphone : 06 88 59 74 32

Tarifs (Paiement sur place par CB, Chèque ou Espèces) :

Tarif plein : 15 €

Tarif groupe (à partir de 6 personnes) : 10 € par personne

Gratuité : Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap.

siège APEPAC 474 rue du marais 59169 goeulzin Gœulzin 59169 Nord Hauts-de-France https://apepac.fr/ [{« link »: « mailto:contact.apepac@gmail.com »}]

L’APEPAC, avec la participation de la Région Hauts-de-France et de la commune de Goeulzin, vous donne rendez-vous pour un événement grandiose.

©APEPAC