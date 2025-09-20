Spectacle son et lumière Château musées Blois

Spectacle son et lumière Château musées Blois samedi 20 septembre 2025.

Spectacle son et lumière 20 et 21 septembre Château musées Loir-et-Cher

Tarifs préférentiels : adultes 10 €, enfants (6-17ans) 7,50 €, (Pass Blois Culture gratuit )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T22:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores épouse l’architecture grandiose de la cour, évoquant les épisodes célèbres de l’histoire du Château.

Dès la tombée de la nuit, dans une mise en scène sonore et visuelle aussi captivante que saisissante de réalisme. Ainsi Blois vous est conté révèle les quatre ailes et le génie des grands bâtisseurs du XIIIe au XVIIe siècle. Modélisation 3D précise de la morphologie des façades pour vêtir et animer la diversité architecturale des lieux, musiques remixées, voix spatialisées, vidéo mapping, utilisations de procédés cinématographiques, incrustation de scènes de tournage réelles : les technologies utilisées pour cette scénographie inédite ont permis toutes les excentricités jamais vues à Blois.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores épouse l’architecture grandiose de la cour, évoquant les épisodes célèbres de l’histoire du Château.

© Château royal de Blois- F. Leguéré