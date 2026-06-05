Spectacle son et lumière, Hier Un Village Flagnac
Spectacle son et lumière, Hier Un Village Flagnac vendredi 24 juillet 2026.
Flagnac
Spectacle son et lumière, Hier Un Village
83 route de La Planque Flagnac Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
De 15 à 21 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07
Grande fresque vivante interprétée par 250 figurants.
Hier, un village est un spectacle son et lumière qui existe depuis 40 ans à Flagnac sur la vallée du Lot aveyronnaise.
Au fil des ans, ce spectacle est devenu une grande fresque vivante qui marie l’émotion du vécue car c’est une histoire authentique, et l’émotion du visuel en employant toutes les technologies des spectacles modernes.
Ce spectacle est interprété par 250 figurants et porté par près de 600 bénévoles. Les gradins peuvent accueillir chaque soir 3000 personnes.
La réservation n’est pas obligatoire mais vivement conseillée. 19 .
83 route de La Planque Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 09 92 contact@hierunvillage.com
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English :
A lively fresco performed by 250 extras.
L’événement Spectacle son et lumière, Hier Un Village Flagnac a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)