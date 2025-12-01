Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël

Place de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20

Un spectacle son et lumière en plein air animera le village de Noël contes, chants avec l’ensemble Arcadia, rencontre avec le Père Noël et un tour magique à bord du train féérique pour les enfants.

Ce son et lumière, accompagné d’un spectacle théâtralisé en extérieur se déroulera au pied du clocher de l’église Saint-Etienne. .

Place de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

English :

An open-air sound and light show will enliven the Christmas village, with storytelling, carols with the Arcadia ensemble, a meeting with Santa Claus and a magical ride on the fairytale train for children.

German :

Eine Ton- und Lichtshow unter freiem Himmel wird das Weihnachtsdorf beleben: Märchen, Gesang mit dem Arcadia-Ensemble, ein Treffen mit dem Weihnachtsmann und eine magische Fahrt mit dem Märchenzug für die Kinder.

Italiano :

Uno spettacolo di suoni e luci all’aperto darà vita al villaggio di Natale, con narrazioni, canti dell’ensemble Arcadia, un incontro con Babbo Natale e un magico giro sul treno delle fiabe per i bambini.

Espanol :

Un espectáculo de luz y sonido al aire libre dará vida al pueblo navideño, con cuentacuentos, canciones del conjunto Arcadia, un encuentro con Papá Noel y un mágico viaje en el tren de los cuentos para los niños.

L’événement Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël Cernay a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay