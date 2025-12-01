Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël Cernay
Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël Cernay vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël
Place de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20
Un spectacle son et lumière en plein air animera le village de Noël contes, chants avec l’ensemble Arcadia, rencontre avec le Père Noël et un tour magique à bord du train féérique pour les enfants.
Ce son et lumière, accompagné d’un spectacle théâtralisé en extérieur se déroulera au pied du clocher de l’église Saint-Etienne. .
Place de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr
English :
An open-air sound and light show will enliven the Christmas village, with storytelling, carols with the Arcadia ensemble, a meeting with Santa Claus and a magical ride on the fairytale train for children.
German :
Eine Ton- und Lichtshow unter freiem Himmel wird das Weihnachtsdorf beleben: Märchen, Gesang mit dem Arcadia-Ensemble, ein Treffen mit dem Weihnachtsmann und eine magische Fahrt mit dem Märchenzug für die Kinder.
Italiano :
Uno spettacolo di suoni e luci all’aperto darà vita al villaggio di Natale, con narrazioni, canti dell’ensemble Arcadia, un incontro con Babbo Natale e un magico giro sul treno delle fiabe per i bambini.
Espanol :
Un espectáculo de luz y sonido al aire libre dará vida al pueblo navideño, con cuentacuentos, canciones del conjunto Arcadia, un encuentro con Papá Noel y un mágico viaje en el tren de los cuentos para los niños.
