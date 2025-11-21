Spectacle son et lumière Mulhouse

Spectacle son et lumière

Découvrez toute l’histoire des 800 ans d’histoires de Mulhouse, de l’édification de ses remparts à nos jours, en passant par l’épopée industrielle et les libérations, lors d’un spectacle son et lumière projeté sur la façade de la Société Industrielle de Mulhouse au Square de la Bourse.

Projections toutes les 15 minutes.

Dans le cadre de Noël 2025, placé sous la thématique des traditions rhénanes, cette projection de douze minutes réinterprète la légende des perles du Rhin.

Square de la Bourse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Discover the 800-year history of Mulhouse, from the building of its ramparts to the present day, via the industrial epic and the liberations, during a sound and light show projected onto the façade of the Société Industrielle de Mulhouse in the Square de la Bourse.

Projections every 15 minutes.

German :

Entdecken Sie die ganze 800-jährige Geschichte von Mulhouse, von der Errichtung der Stadtmauern über das Industrieepos und die Befreiungen bis heute, während einer Ton- und Lichtschau, die auf die Fassade der Société Industrielle de Mulhouse am Square de la Bourse projiziert wird.

Projektionen alle 15 Minuten.

Italiano :

Scoprite gli 800 anni di storia di Mulhouse, dalla costruzione dei bastioni ai giorni nostri, passando per l’epopea industriale e le liberazioni, durante uno spettacolo di suoni e luci proiettato sulla facciata della Société Industrielle de Mulhouse in Square de la Bourse.

Proiezioni ogni 15 minuti.

Espanol :

Descubra los 800 años de historia de Mulhouse, desde la construcción de sus murallas hasta nuestros días, pasando por la epopeya industrial y las liberaciones, durante un espectáculo de luz y sonido proyectado sobre la fachada de la Société Industrielle de Mulhouse, en la plaza de la Bourse.

Proyecciones cada 15 minutos.

