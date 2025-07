Spectacle son et lumière Ploumilliau

Spectacle son et lumière Ploumilliau samedi 19 juillet 2025.

Spectacle son et lumière

Place de l’Église Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-20 01:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Spectacle son et lumière, feu d’artifice et bal populaire sur la place jusqu’à 1h

Dès 19h et jusqu’à 22h30 repas avec moules frites, kir, fromage, dessert, café (menu à 15€ et 7€ pour les enfants)

A la tombée de la nuit, spectacle son et lumière avec feu d’artifice tiré de l’église Saint-Milliau. .

Place de l’Église Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 45 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle son et lumière Ploumilliau a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose