Spectacle son et lumière Symphonie de Noël Place Roger Ducos Dax
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Venez vivre un moment magique à l’intérieur de la cathédrale, avec une mise en lumière, bercée par les notes de l’orgue sur le thème de Noël, avec des projections animées sur le choeur.
Durée 30 minutes. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
