Spectacle son et lumière Symphonie de Noël Place Roger Ducos Dax

Spectacle son et lumière Symphonie de Noël

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-23

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez vivre un moment magique à l’intérieur de la cathédrale, avec une mise en lumière, bercée par les notes de l’orgue sur le thème de Noël, avec des projections animées sur le choeur.

Durée 30 minutes. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle son et lumière Symphonie de Noël

