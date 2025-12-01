Spectacle Son et Lumières de Noël La Mécanique de Noël Auxerre

Spectacle Son et Lumières de Noël La Mécanique de Noël Auxerre samedi 20 décembre 2025.

Spectacle Son et Lumières de Noël La Mécanique de Noël

Place du Maréchal Leclerc Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-31 20:00:00

Date(s) :
2025-12-20

  .

Place du Maréchal Leclerc Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

English : Spectacle Son et Lumières de Noël La Mécanique de Noël

German : Spectacle Son et Lumières de Noël La Mécanique de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Son et Lumières de Noël La Mécanique de Noël Auxerre a été mis à jour le 2025-11-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)