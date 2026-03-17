Spectacle son et lumières Voyage spatio-temporel en fusée

Colline de la Gontarde Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

L’équipe des Tintinophiles de Chabeuil présente un spectacle encore plus grandiose que jamais projections monumentales, musiques, narrations, lumière céleste et effets spéciaux !

.

Colline de la Gontarde Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tintinophiles de Chabeuil team presents an even bigger show than ever: monumental projections, music, narrations, celestial light and special effects!

L’événement Spectacle son et lumières Voyage spatio-temporel en fusée Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme