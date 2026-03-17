Spectacle son et lumières Voyage spatio-temporel en fusée Chabeuil
Spectacle son et lumières Voyage spatio-temporel en fusée Chabeuil vendredi 12 juin 2026.
Spectacle son et lumières Voyage spatio-temporel en fusée
Colline de la Gontarde Chabeuil Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
L’équipe des Tintinophiles de Chabeuil présente un spectacle encore plus grandiose que jamais projections monumentales, musiques, narrations, lumière céleste et effets spéciaux !
.
Colline de la Gontarde Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tintinophiles de Chabeuil team presents an even bigger show than ever: monumental projections, music, narrations, celestial light and special effects!
L’événement Spectacle son et lumières Voyage spatio-temporel en fusée Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme