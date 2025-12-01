Spectacle son & lumière pyrotechnique boulevard du Rhône Avignon

Spectacle son & lumière pyrotechnique

boulevard du Rhône Berges du Rhône, Pont Saint-Bénezet Avignon Vaucluse

Début : 2025-12-23 19:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

A l’approche de Noël, la Ville offre un grand spectacle pyrotechnique et musical à la technique époustouflante sur les berges du Rhône. Il se murmure que le Pont d’Avignon retrouvera, à cette occasion, ses arches perdues !

English : Pyrotechnic light & sound show

In the run-up to Christmas, the town is offering a spectacular pyrotechnic and musical show on the banks of the Rhône.

German : Pyrotechnische Ton- und Lichtshow

In der Vorweihnachtszeit bietet die Stadt ein großes pyrotechnisches und musikalisches Spektakel mit atemberaubender Technik an den Ufern der Rhône.

Italiano : Spettacolo pirotecnico di luci e suoni

In vista del Natale, la città mette in scena uno spettacolare spettacolo pirotecnico e musicale sulle rive del Rodano.

Espanol : Espectáculo pirotécnico de luz y sonido

En vísperas de Navidad, la ciudad organiza un espectacular espectáculo pirotécnico y musical a orillas del Ródano.

