Spectacle son & lumière pyrotechnique boulevard du Rhône Avignon mardi 23 décembre 2025.
boulevard du Rhône Berges du Rhône, Pont Saint-Bénezet Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 19:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
A l’approche de Noël, la Ville offre un grand spectacle pyrotechnique et musical à la technique époustouflante sur les berges du Rhône. Il se murmure que le Pont d’Avignon retrouvera, à cette occasion, ses arches perdues !
boulevard du Rhône Berges du Rhône, Pont Saint-Bénezet Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 80 80 00
English : Pyrotechnic light & sound show
In the run-up to Christmas, the town is offering a spectacular pyrotechnic and musical show on the banks of the Rhône.
German : Pyrotechnische Ton- und Lichtshow
In der Vorweihnachtszeit bietet die Stadt ein großes pyrotechnisches und musikalisches Spektakel mit atemberaubender Technik an den Ufern der Rhône.
Italiano : Spettacolo pirotecnico di luci e suoni
In vista del Natale, la città mette in scena uno spettacolare spettacolo pirotecnico e musicale sulle rive del Rodano.
Espanol : Espectáculo pirotécnico de luz y sonido
En vísperas de Navidad, la ciudad organiza un espectacular espectáculo pirotécnico y musical a orillas del Ródano.
