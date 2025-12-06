Spectacle Songe d’une forêt d’hiver Schirmeck
Spectacle Songe d’une forêt d’hiver Schirmeck samedi 6 décembre 2025.
Spectacle Songe d’une forêt d’hiver
3 Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 15:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Profitez d’un spectacle à destination des 18 mois à 6 ans Songe d’une forêt d’hiver proposé par la médiathèque de Schirmeck. .
3 Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92 mediatheque@ville-schirmeck.fr
