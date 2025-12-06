Spectacle Songe d’une forêt d’hiver Schirmeck

Spectacle Songe d’une forêt d’hiver

3 Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Samedi 2025-12-06 14:00:00

2025-12-06 15:30:00

2025-12-06

Profitez d’un spectacle à destination des 18 mois à 6 ans Songe d’une forêt d’hiver proposé par la médiathèque de Schirmeck. .

3 Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92 mediatheque@ville-schirmeck.fr

