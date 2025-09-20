Spectacle sonore À la volée Pôle culturel Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Spectacle sonore À la volée

Pôle culturel 1 chemin des vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Au Pôle Culturel de Scey-sur-Saône, on écoute le patrimoine autrement. À la volée est un spectacle sonore où trois artistes captent en direct les sons du lieu pour composer un récit auditif éphémère. Pendant 45 minutes, proche et lointain se confondent, intérieur et extérieur dialoguent, et le bâtiment devient le théâtre d’une aventure auditive. Gratuit places limitées, inscription conseillée sur la billetterie en ligne. .

Pôle culturel 1 chemin des vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

