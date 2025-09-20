Spectacle sonore L’Esprit s’envole + Atelier créatif pour enfants La Poule à facettes Piégros-la-Clastre

Spectacle sonore L’Esprit s’envole + Atelier créatif pour enfants

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Un Kamishibai pour raconter en son et en image le livre poétique « l’Esprit s’envole » qui aborde avec tendresse et simplicité, la mort d’une grand-mère. Un moment pour parler de la mort en douceur. Le spectacle est suivi d’un atelier créatif

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

A Kamishibai to recount in sound and image the poetic book « L’Esprit s’envole », which deals with the death of a grandmother with tenderness and simplicity. A gentle way to talk about death. The show is followed by a creative workshop

German :

Ein Kamishibai, um in Ton und Bild das poetische Buch « L’Esprit s’envole » zu erzählen, das auf zarte und einfache Weise den Tod einer Großmutter thematisiert. Ein Moment, um auf sanfte Weise über den Tod zu sprechen. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein kreativer Workshop statt

Italiano :

Un kamishibai per raccontare la storia del libro poetico « l’Esprit s’envole », che affronta con tenerezza e semplicità la morte di una nonna. Un modo delicato per parlare della morte. Lo spettacolo è seguito da un laboratorio creativo

Espanol :

Un Kamishibai para contar la historia del libro poético « l’Esprit s’envole », que trata de la muerte de una abuela con ternura y sencillez. Una forma amable de hablar de la muerte. El espectáculo va seguido de un taller creativo

