Spectacle Sons Chants avec Michel Steiner Place Noël Poujade Gourdon

Spectacle Sons Chants avec Michel Steiner

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

"Spectacle atypique pour public dépressif, innocent, poète… Harmonies singulières et plurielles, panier pianos pas niais, vortex vocal prononcé"

+33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

English :

"Atypical show for depressed, innocent, poetic audiences…

