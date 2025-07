Spectacle Sons et Lumières Gérardmer

Spectacle Sons et Lumières Gérardmer samedi 26 juillet 2025.

Spectacle Sons et Lumières

Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 22:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Spectacle offert à l’occasion des 150 ans de l’Office de Tourisme Gérardmer Hautes Vosges constitué de son, lumières et jets d’eau.

Pour profiter pleinement du spectacle, nous vous invitons à vous placer le long du quai du Locle, sous les cours de tennis et du beach-volley.Tout public

0 .

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27

English :

A show to celebrate the 150th anniversary of the Gérardmer Hautes Vosges Tourist Office, featuring sound, light and water jets.

To enjoy the show to the full, we invite you to position yourself along the Quai du Locle, under the tennis and beach volleyball courts.

German :

Ein Spektakel, das anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Fremdenverkehrsamtes Gérardmer Hautes Vosges angeboten wird und aus Ton, Licht und Wasserfontänen besteht.

Um das Spektakel in vollen Zügen genießen zu können, sollten Sie sich am Quai du Locle unter den Tennis- und Beachvolleyballplätzen platzieren.

Italiano :

Uno spettacolo per celebrare il 150° anniversario dell’Ufficio del Turismo degli Hautes Vosges di Gérardmer, con suoni, luci e getti d’acqua.

Per godere appieno dello spettacolo, vi invitiamo a sostare lungo il Quai du Locle, sotto i campi da tennis e da beach volley.

Espanol :

Espectáculo de sonido, luz y chorros de agua para celebrar el 150 aniversario de la Oficina de Turismo de los Altos Vosgos de Gérardmer.

Para disfrutar plenamente del espectáculo, le invitamos a situarse a lo largo del Quai du Locle, bajo las pistas de tenis y voley playa.

L’événement Spectacle Sons et Lumières Gérardmer a été mis à jour le 2025-07-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES