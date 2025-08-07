Spectacle sons & lumières « Vichy d’eaux et de lumières » Terrasse du Palais des Congrés Vichy

Spectacle sons & lumières « Vichy d’eaux et de lumières » Terrasse du Palais des Congrés Vichy jeudi 7 août 2025.

Spectacle sons & lumières « Vichy d’eaux et de lumières »

Terrasse du Palais des Congrés Parc des Sources Vichy Allier

Début : Vendredi 2025-08-07 19:00:00

fin : 2025-10-26 23:45:00

2025-08-07 2025-08-21 2025-09-04 2025-09-18 2025-10-01 2025-10-13

Un spectacle nocturne poétique sur la façade du Grand Casino–Opéra. 2 000 ans d’histoire thermale & un ballet de fontaines représentant les 11 Grandes villes d’eaux.

Terrasse du Palais des Congrés Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

A poetic night show on the façade of the Grand Casino?Opéra. 2,000 years of spa history & a ballet of fountains representing the 11 Great Water Cities.

German :

Ein poetisches Nachtspektakel auf der Fassade des Grand Casino?Opéra. 2.000 Jahre Thermalgeschichte & ein Ballett aus Springbrunnen, die die 11 Großen Wasserstädte repräsentieren.

Italiano :

Un poetico spettacolo notturno sulla facciata del Grand Casino?Opéra. 2.000 anni di storia delle terme e un balletto di fontane che rappresentano le 11 grandi città termali.

Espanol :

Un poético espectáculo nocturno en la fachada de la Ópera del Gran Casino. 2.000 años de historia termal y un ballet de fuentes que representan a las 11 grandes ciudades termales.

