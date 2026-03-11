Spectacle SOPHIE BELVISI ALZHEI’MERE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle SOPHIE BELVISI ALZHEI’MERE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Sophie Belvisi transforme une histoire intime et bouleversante en un récit lumineux, drôle et plein de fantaisie.

À 18 ans, elle devient indépendante… pendant que sa mère devient dépendante. De cette inversion des rôles naissent des années de défis, de doutes et de résilience.

Avec une imagination débordante, un humour pétillant et quelques vocalises bien placées, Sophie fait de la maladie un terrain de jeu théâtral où l’on rit, l’on s’émeut et surtout, l’on célèbre la vie. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

