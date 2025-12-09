Spectacle Sorcières La Fabrique du Vélodrome La Rochelle
Spectacle Sorcières La Fabrique du Vélodrome La Rochelle mardi 9 décembre 2025.
Spectacle Sorcières
La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Tarifs responsables
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-09
Le 4 De La Rue L’Évènement 2025
Lecture de SORCIÈRES de Mona Chollet
.
La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 95 34 le4delarue@gmail.com
English : Show Sorcières
Le 4 De La Rue L’Évènement 2025
Reading of SORCIÈRES by Mona Chollet
German : Show Sorcières
Le 4 De La Rue Das Ereignis 2025
Lesung aus SORCIÈRES von Mona Chollet
Italiano :
Le 4 De La Rue L’Évènement 2025
Lettura di SORCIÈRES di Mona Chollet
Espanol : Espectaculo Sorcières
Le 4 De La Rue L’Évènement 2025
Lectura de SORCIÈRES de Mona Chollet
L’événement Spectacle Sorcières La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-05 par Nous La Rochelle