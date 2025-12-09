Spectacle Sorcières La Fabrique du Vélodrome La Rochelle

Spectacle Sorcières

La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarifs responsables

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-09

Le 4 De La Rue L’Évènement 2025

Lecture de SORCIÈRES de Mona Chollet

English : Show Sorcières

Le 4 De La Rue L’Évènement 2025

Reading of SORCIÈRES by Mona Chollet

German : Show Sorcières

Le 4 De La Rue Das Ereignis 2025

Lesung aus SORCIÈRES von Mona Chollet

Italiano :

Le 4 De La Rue L’Évènement 2025

Lettura di SORCIÈRES di Mona Chollet

Espanol : Espectaculo Sorcières

Le 4 De La Rue L’Évènement 2025

Lectura de SORCIÈRES de Mona Chollet

