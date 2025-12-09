Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Sorcières La Fabrique du Vélodrome La Rochelle mardi 9 décembre 2025.

Spectacle Sorcières

La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarifs responsables

Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-13

2025-12-09

Le 4 De La Rue L'Évènement 2025
Lecture de SORCIÈRES de Mona Chollet
La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 95 34  le4delarue@gmail.com

English : Show Sorcières

Le 4 De La Rue L'Évènement 2025
Reading of SORCIÈRES by Mona Chollet

German : Show Sorcières

Le 4 De La Rue Das Ereignis 2025
Lesung aus SORCIÈRES von Mona Chollet

Italiano :

Le 4 De La Rue L'Évènement 2025
Lettura di SORCIÈRES di Mona Chollet

Espanol : Espectaculo Sorcières

Le 4 De La Rue L'Évènement 2025
Lectura de SORCIÈRES de Mona Chollet

