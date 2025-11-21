Spectacle « Sorcières, légères, guerrières » [Cycle Ta mère la sorcière] Salle Louis Yhuel Arzano

Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Par la Compagnie DuGrandTout.

De la Baba Yaga du folklore russe à Macbeth de Shakespeare, de Jeanne d’Arc à la Circé d’Homère, des insoumises de Mona Chollet à celles sacrées de Roald Dahl, de George Sand à Goya, c’est une mine d’or que le sujet des sorcières !

Qu’on lui prête nez crochu, balai et pouvoirs maléfiques ou une sexualité débridée, la sorcière est un objet de répulsion de fascination depuis des siècles.

La Compagnie DuGrandTout de Bannalec avec Anne Goasguen et Erwan David, plonge avec délectation et facéties dans ce nouveau terrain de jeu, le temps d’un spectacle-lecture textes en main qui promet, comme à l’habitude, son lot de douces épines et de pistes de réflexions sérieuses, dans un style pertinent et ludique que la compagnie défend.

Sur réservation auprès de la mairie. .

Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 74 67

