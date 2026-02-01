Spectacle Sorcières Vittel

Spectacle Sorcières

402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Nez crochu et balai sous le bras, la sorcière fait peur. Elle fascine, autant qu’elle répulse. Mais qui est- elle ? Plongez avec nous, dans son histoire, ses histoires, afin de reconjuguer le passé.

Par des chants, de la musique, de la danse, et des témoignages, en questionnant le corps, nous redonnons place à celle qui a la puissance d’être à côté , en marge.

Celle qui a été bouc émissaire, malgré elle.

Tout public à partir de 8 ans

Danse, musique, témoignages

SORCIÈRES par la compagnie ENCORE

Sur inscription uniquement Billeterie en ligneTout public

402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

English :

With her hooked nose and broomstick under her arm, the witch is frightening. She fascinates as much as she repels. But who is she? Join us as we delve into her history, her stories, and come to terms with the past.

Through song, music, dance and personal accounts, and by questioning the body, we’ll restore the place of the woman who has the power to be on the side , on the margins.

She who has been made a scapegoat, in spite of herself.

All audiences ages 8 and up

Dance, music, personal accounts

SORCIÈRES by compagnie ENCORE

Registration required: Online ticketing

